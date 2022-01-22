Trabzonspor'un derbi kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olacak lider Trabzonspor'un derbi kafilesi açıklandı.
Bordo-mavililerde iyileşen Hamsik ile hastalığı geçen Nwakaeme kadroya dahil edildi.
Tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Djaniny ve cezalılar Hüseyin Türkmen ile Yusuf Erdoğan kadroda yer almadı.
İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu:
- Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, İsmail, Puchacz, Denswıl, Hugo, Ahmetcan, Berat, Hamsik, Sıopis, Murat Cem, Dorukhan, Yunus, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Salih, Cornelius.
📝 Galatasaray maçı kamp kadromuz #GSvTS | #L1DER pic.twitter.com/7Gbg0l3nDe
📝 Galatasaray maçı kamp kadromuz #GSvTS | #L1DER pic.twitter.com/7Gbg0l3nDe— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 22, 2022