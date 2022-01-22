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Trabzonspor'un derbi kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu. Yıldız futbolcular Marek Hamsik ve Anthony Nwakaeme kafilede yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun derbi kadrosu açıklandı
Nwakaeme be Hamsik

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olacak lider Trabzonspor'un derbi kafilesi açıklandı.

Bordo-mavililerde iyileşen Hamsik ile hastalığı geçen Nwakaeme kadroya dahil edildi.

Tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Djaniny ve cezalılar Hüseyin Türkmen ile Yusuf Erdoğan kadroda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu:

  • Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Peres, İsmail, Puchacz, Denswıl, Hugo, Ahmetcan, Berat, Hamsik, Sıopis, Murat Cem, Dorukhan, Yunus, Bakasetas, Vişça, Nwakaeme, Salih, Cornelius.

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