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Trabzonspor'un devirdiği ayağa kalkamıyor

Süper Lig'in lideri Trabzonspor uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bileği bükülemeyen fırtına, hem ligde ve kupada dolu dizgin hem de potansiyel rakiplerini devirerek yanından uzaklaştırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor bordo-mavililerin rüzgarından nasibini aldı ve toparlanamadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun devirdiği ayağa kalkamıyor
Trabzonspor 66 puanla ligin zirvesinde

Ligin 24. haftasına kadar Trabzonspor'u yakından takip eden Konyaspor, bordo-mavililere yenildikten sonra ikinci sıradaki yerini de tehlikeye soktu.

24. haftadaki Trabzonspor ile karşılaşana kadar ligde 3 yenilgisi bulunan yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

Konyaspor'dan önce Trabzonspor, bu kabusu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da yaşattı.

Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar, Trabzonspor yenilgisi sonrası ligde toparlanamadılar ardından oynadıkları 3 maçta 1'er puan topladılar.

Ayrıca Karadeniz ekibine bu sezon tek yenilgisini yaşatan Antalyaspor da bu galibiyet sonrası oynadığı 8 maçta 4 yenilgi 4 beraberlik alarak adeta belini doğrultamadı.

Farkı açtıkça açıyor

Trabzon'un galibiyetle kapattığı haftayı yakın takipçileri Konyaspor ve Başakşehir mağlup, Adana Demirspor ise berabere tamamladı. Haftaya Trabzonspor'un 14 puan gerisinde giren Konyaspor ile puan farkı 17'ye, Başakşehir ile 17 olan fark 20'ye ve dördüncü sırada yer alan Adana Demirspor ile 19 olan puan farkı 21'e çıktı.
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