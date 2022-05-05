Trabzonspor'un Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Dünya

TÜBİTAK bilim adamı bursu alıyordu ABD'de ölü bulundu: Aile olayın aydınlatılmasını istiyor

ABD'de Teksas Dallas Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Emre Soykök (26), kaldığı yurttaki odasında ölü bulundu. Emre Soykök'ün ağabeyi Caner Soykök, "Biz Emre'nin intihar ettiğine inanmıyoruz" dedi. Anne Suna Soykök ise "Ben devletimden bu olayın aydınlatılmasında bize yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.