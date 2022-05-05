Trabzonspor'un Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 2022-223 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavili temsilcimiz, bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.
Trabzonspor'un rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.
Seri başı olması beklenmeyen Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
- Karabağ (Azerbaycan)
- Malmö (İsveç)
- Ludogorets (Bulgaristan)
- Sheriff (Moldova)
- Bodo Glimt (Norveç)
- Ferencvaros (Macaristan)
- S.Bratislava (Slovakya)
- Helsinki (Finlandiya)
- TNS (Galler)
- Zalgiris (Litvanya)
- L. Red (Cebelitarık)
- Zürih (İsviçre)
- Olympiakos (Yunanistan)
- Maccabi Hayfa (İsrail)
- Apollon (Rum Kesimi)
- Danimarka şampiyonu