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Trabzonspor'un Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak olan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Devler Ligindeki muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi kura

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 2022-223 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Organizasyona play-off turundan katılacak olan bordo-mavili temsilcimiz, bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

Trabzonspor'un rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.

Seri başı olması beklenmeyen Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

  • Karabağ (Azerbaycan)
  • Malmö (İsveç)
  • Ludogorets (Bulgaristan)
  • Sheriff (Moldova)
  • Bodo Glimt (Norveç)
  • Ferencvaros (Macaristan)
  • S.Bratislava (Slovakya)
  • Helsinki (Finlandiya)
  • TNS (Galler)
  • Zalgiris (Litvanya)
  • L. Red (Cebelitarık)
  • Zürih (İsviçre)
  • Olympiakos (Yunanistan)
  • Maccabi Hayfa (İsrail)
  • Apollon (Rum Kesimi)
  • Danimarka şampiyonu

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