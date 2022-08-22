Spor Yattara 42 yaşında transfer oldu Davul zurnayla karşılandı
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Yattara 42 yaşında transfer oldu: Davul zurnayla karşılandı

Trabzonspor’un unutulmaz futbolcularından İbrahim Yattara, Muğla Süper Amatör Lig’in yeni ekibi Ortaköyspor ile anlaştı.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonsporun eski yıldızı Yattara hangi takımda oynuyor?
Yattara'yı havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.

42 yaşında futbola devam eden Yattara, Muğla Ortaköyspor’a transfer oldu.

Ortaköysporlu taraftarlar yıldız futbolcu için karşılama töreni düzenledi. Yattara havalimanındaki karşılamanın ardından şehir turu gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda tur atan Yattara ve Ortaköysporlu taraftarlar davul zurna eşliğinde eğlendi.

İbrahim Yattara yaptığı açıklamada, "19 senedir Türkiye’de yaşıyorum. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iyi ki geldim. İyi insanlarla tanıştım, inşallah bundan sonra hep burada kalacağım" dedi.

Taraftarlar Yattara'ya yoğun ilgi gösterdi.
Taraftarlar Yattara'ya yoğun ilgi gösterdi.

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