Yattara 42 yaşında transfer oldu: Davul zurnayla karşılandı

42 yaşında futbola devam eden Yattara, Muğla Ortaköyspor’a transfer oldu.

Ortaköysporlu taraftarlar yıldız futbolcu için karşılama töreni düzenledi. Yattara havalimanındaki karşılamanın ardından şehir turu gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda tur atan Yattara ve Ortaköysporlu taraftarlar davul zurna eşliğinde eğlendi.

İbrahim Yattara yaptığı açıklamada, "19 senedir Türkiye’de yaşıyorum. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iyi ki geldim. İyi insanlarla tanıştım, inşallah bundan sonra hep burada kalacağım" dedi.

Taraftarlar Yattara'ya yoğun ilgi gösterdi.