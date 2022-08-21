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Yiğit Gökoğlan Bergama yolunda

Bir dönem Galatasaray forması giyen Yiğit Gökoğlan, 3. Lig ekiplerinden Bergama Futbol Kulübü'ne transfer oluyor.

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Haber Merkezi DHA
Yiğit Gökoğlan kimdir hangi takımda oynuyor?
Yiğit Gökoğlan, sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bergama FK, yeni yapılanma sonrası transferde harekata başladı.

Sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan, teknik direktörlüğe ise Fatih Çardak'ı getiren Bergama FK, son olarak Kuşadasıspor forması giyen Yiğit İsmail Gökoğlan ile de prensipte anlaşmaya vardı.

Bir dönem Galatasaray'ın da formasını giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile hafta içinde sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Manisaspor'da profesyonelliğe imza atan Yiğit, Orduspor, Kayseri Erciyes, Akhisar Belediyespor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK, Modafen ve son olarak 2'üncü Lig'de Kuşadasıspor'da forma giydi.

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