Trabzonspor'un genç takım maçında herkesi kendisine hayran bıraktı

Midtjylland'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Aral Simsir, UEFA gençlik ligi maçında Trabzonspor'a karşı sergilediği performansla dikkat çekti.

Bu sezon genç takım maçları da dahil olmak üzere toplam 11 resmi maça çıkan oyuncu 8 gol atmış 2 de asist yapmıştı.

Türk asıllı olan Aral şimdiye kadar sadece Danimarka'nın genç takımlarında mücadele etti. Yetenekleriyle büyük bir potansiyel vadeden oyuncunun A Milli Takım tercihini hangi takımdan yana yapacağı merak konusu.

Alınan bilgilere göre Trabzonspor ile Midtjylland arasında oynanan maçı Galatasaray scout ekibinin de izlediği ve Aral Simsir için notlar aldığı belirtildi.

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Öte yandan genç takım maçını izleyen gazeteci Hasan Tuncel de Aral Simsir ile ilgili bu paylaşımı yaptı;