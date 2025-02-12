Trabzonspor'un gençleri fırtına gibi: Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldılar

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcıları karşılaşmayı tribünden takip etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcıları karşılaşmayı tribünden takip etti.

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükselmesi Türk futbolunun bu turnuva özelinde şimdiye kadar elde ettiği en büyük başarı.