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Trabzonspor'un gençleri fırtına gibi: Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldılar

Trabzonspor'un gençleri fırtına gibi: Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldılar

20:5512/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trabzonsporlu genç futbolcuların gol sevinci.
Trabzonsporlu genç futbolcuların gol sevinci.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı. Bordo mavililer mücadeleyi 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Trabzonspor, konuk ettiği İtalya'nın Juventus takımını 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Yiğit Kemal Turan'ın ayağından gelen golle Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Son 16 turu maçları, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Şubat'ta çekilecek kura sonrasında 4-5 Mart'ta oynanacak.

  1. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcıları karşılaşmayı tribünden takip etti.
TARİHİ ZAFER

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükselmesi Türk futbolunun bu turnuva özelinde şimdiye kadar elde ettiği en büyük başarı.

Bordo Mavililerin bir sonraki aşamadaki muhtemel rakipleri şöyle;
  • Inter Milan
  • Sporting CP
  • Red Bull Salzburg
  • Barcelona
  • VfB Stuttgart
  • Real Madrid
  • Atalanta
  • Rapid Wien / Atlético Madrid
  • AZ
  • Manchester City
  • Olympiacos
  • Bayern Munich
  • TSG Hoffenheim
  • Aston Villa
  • Sturm Graz


#Trabzonspor
#Juventus
#UEFA Gençlik Ligi

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