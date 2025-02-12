Trabzonspor'un gençleri fırtına gibi: Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldılar

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaştı. Bordo mavililer mücadeleyi 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
UEFA Gençlik Ligi son 32 turunda Trabzonspor, konuk ettiği İtalya'nın Juventus takımını 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.
Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Yiğit Kemal Turan'ın ayağından gelen golle Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. Son 16 turu maçları, İsviçre'nin Nyon kentinde 14 Şubat'ta çekilecek kura sonrasında 4-5 Mart'ta oynanacak.
- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yardımcıları karşılaşmayı tribünden takip etti.
Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükselmesi Türk futbolunun bu turnuva özelinde şimdiye kadar elde ettiği en büyük başarı.
- Inter Milan
- Sporting CP
- Red Bull Salzburg
- Barcelona
- VfB Stuttgart
- Real Madrid
- Atalanta
- Rapid Wien / Atlético Madrid
- AZ
- Manchester City
- Olympiacos
- Bayern Munich
- TSG Hoffenheim
- Aston Villa
- Sturm Graz