Abdullah Avcı'dan zorunlu rotasyon

Süper Lig'deki son maçında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Trabzonspor, hafta içi mesaisinde bugün sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, taraftarı önünde yapacağı karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılarak Fatih Karagümrük yenilgisini unutturmak için mücadele edecek. Bordo-mavili taraftarların da maça ilgi göstererek takımlarını yalnız bırakmaması bekleniyor.

Visca'nın şanssızlığı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Giresunspor maçında kadroda zorunlu bir değişime gitmesi bekleniyor. Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığının ardından yeniden sahalara döndüğü Fatih Karagümrük maçında yeniden sakatlanan Visca'nın yanı sıra Bartra da kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Bardhi ve Djaniny önde

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Savunmada Bartra'nın yerine Gbamin'in forma giyme ihtimalinin yüksek görülürken, hücum hattında ise Visca'nın yokluğunda Bardhi ve Djaniny öne çıkıyor. Dorukhan, Hüseyin ve Serkan da sakatlıkları süren isimler arasında.

Trabzonspor-Giresunspor maçı saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak?

STAT: Akyazı

Akyazı HAKEM: Ali Palabıyık

Ali Palabıyık SAAT: 20.00

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Abdullah Avcı GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Alper, Perez, Görkem, Mejia, Serginho, Eguskiza, Bajic, Kuwas

Onurcan, Hayrullah, Arias, Alper, Perez, Görkem, Mejia, Serginho, Eguskiza, Bajic, Kuwas TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

Bugün ❤️💙 pic.twitter.com/Gpl9f3oj4w — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 4, 2023

SPOR Trabzonspor evinde yenilmiyor



