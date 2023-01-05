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Abdullah Avcı'dan zorunlu rotasyon

Ligde bugün sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da deneyimli çalıştırıcı, sakat olan Visca ve kırmızı kart cezalısı Bartra yerine zorunlu değişikliğe gidecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Giresunspor maçında 11i nasıl olacak?
Abdullah Avcı

Süper Lig'deki son maçında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Trabzonspor, hafta içi mesaisinde bugün sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, taraftarı önünde yapacağı karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılarak Fatih Karagümrük yenilgisini unutturmak için mücadele edecek. Bordo-mavili taraftarların da maça ilgi göstererek takımlarını yalnız bırakmaması bekleniyor.

Visca'nın şanssızlığı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Giresunspor maçında kadroda zorunlu bir değişime gitmesi bekleniyor. Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığının ardından yeniden sahalara döndüğü Fatih Karagümrük maçında yeniden sakatlanan Visca'nın yanı sıra Bartra da kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Bardhi ve Djaniny önde

Savunmada Bartra'nın yerine Gbamin'in forma giyme ihtimalinin yüksek görülürken, hücum hattında ise Visca'nın yokluğunda Bardhi ve Djaniny öne çıkıyor. Dorukhan, Hüseyin ve Serkan da sakatlıkları süren isimler arasında.

Trabzonspor-Giresunspor maçı saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak?

  • STAT: Akyazı
  • HAKEM: Ali Palabıyık
  • SAAT: 20.00
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
  • GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Alper, Perez, Görkem, Mejia, Serginho, Eguskiza, Bajic, Kuwas
  • TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

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