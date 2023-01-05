Abdullah Avcı'dan zorunlu rotasyon

Süper Lig'deki son maçında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 4-1 yenilen Trabzonspor, hafta içi mesaisinde bugün sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, taraftarı önünde yapacağı karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılarak Fatih Karagümrük yenilgisini unutturmak için mücadele edecek. Bordo-mavili taraftarların da maça ilgi göstererek takımlarını yalnız bırakmaması bekleniyor.
Visca'nın şanssızlığı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Giresunspor maçında kadroda zorunlu bir değişime gitmesi bekleniyor. Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığının ardından yeniden sahalara döndüğü Fatih Karagümrük maçında yeniden sakatlanan Visca'nın yanı sıra Bartra da kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Bardhi ve Djaniny önde
Savunmada Bartra'nın yerine Gbamin'in forma giyme ihtimalinin yüksek görülürken, hücum hattında ise Visca'nın yokluğunda Bardhi ve Djaniny öne çıkıyor. Dorukhan, Hüseyin ve Serkan da sakatlıkları süren isimler arasında.
Trabzonspor-Giresunspor maçı saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak?
- STAT: Akyazı
- HAKEM: Ali Palabıyık
- SAAT: 20.00
- TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
- TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
- GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Alper, Perez, Görkem, Mejia, Serginho, Eguskiza, Bajic, Kuwas
- TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
Bugün ❤️💙 pic.twitter.com/Gpl9f3oj4w
Bugün ❤️💙 pic.twitter.com/Gpl9f3oj4w— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 4, 2023