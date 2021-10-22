Trabzonspor'un kadrosunda 6 eksik var

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TÜGVA “yazılımla kişisel bilgilere ulaşma"" iddiasını reddetti: Kumpas için hazırlandı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) bir yazılımla bütün yurttaşların nüfus ve adres bilgilerini aldığı iddiası CHP tarafından Meclis gündemine taşınmıştı. TÜGVA, ''vakfın, kullandığı yazılımla istediği kişilerin bilgilerine ulaşabildiği' iddiasını reddetti. Yapılan açıklamada, ''Vakfımızın gönüllü ve üyelik yönetim sisteminde veri iznini aldığımız üyeler ve gönüllülerimiz haricinde hiç kimsenin bilgileri yoktur. Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı ne de teknik içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Muhtemelen FETÖ’nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır'' ifadelerini kullandı.