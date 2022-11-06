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Trabzonspor'un Konyaspor 11'i nasıl olacak?

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi bordo-mavililerin 11'i merak ediliyor. Trabzonspor'un muhtemel 11'ine ve maça dair bilgilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Konyaspor muhtemel 11i nasıl olacak, kimler sarı kart sınırında?
Trabzonspor'un Konyaspor maçı muhtemel 11'inde kimler var? Kimler sarı kart sınırında?

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek. Saat 20.00'de Akyazı Stadyumu'nda başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcılıklarını ise Volkan Narinç ile Hakan Yemişken yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı Ferencvaros'u 1-0 yenerek moral kazanan bordo-mavililer, Dünya Kupası arasına girmeden önce kalan iki maçtan da 3 puan alarak moral kazanmak istiyor.

Sınırda 3 isim

Trabzonspor'da Konyaspor karşılaşması öncesi 3 isim sınırda bulunuyor. Dünya Kupası dönüşü Süper Lig'in 15. haftasında da Fenerbahçe'yi konuk edecek bordo-mavililerde sınırdaki isimler düşündürmeye başladı.

Bu akşam Konyaspor karşılaşmasında sınırda bulunan isimlerden Marc Bartra, Mahmoud Trezeguet ve Anastasios Bakasetas sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçında görev alamayacaklar.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Trabzonspor'da Sivasspor ile oynanan Süper Lig maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Eren Elmalı, Konyaspor maçında görev alamayacak.

İşte Trabzonspor'un Konyaspor karşısında muhtemel 11'i

  • Uğurcan Çakır, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Konyaspor muhtemel 11'i

  • Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Amir, Cekici, Bytyqi, Amilton, Muhammet Demir



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