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Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu

Bordo-mavili temsilcimizin Kopenhag maçı kamp kadrosu açıklandı. Yeni transfer Marc Bartra ve Enis Bardhi de listede yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Kopenhag kadrosu belli oldu
Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'da karşılamanın kamp kadrosu belli oldu.

  • Yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi kafilede yer aldı.

Öte yandan Süper Kupa Finali'nde sakatlanan Marek Hamsik ile son Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca, kamp kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililer, bugün saat 12.00'de Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla Danimarka'ya hareket edecek.

İşte bordo-mavili takımın Kopenhag kadrosu:

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