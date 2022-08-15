Trabzonspor'un Kopenhag kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'da karşılamanın kamp kadrosu belli oldu.
- Yeni transferler Marc Bartra ve Enis Bardhi kafilede yer aldı.
Öte yandan Süper Kupa Finali'nde sakatlanan Marek Hamsik ile son Hatayspor maçında kolu kırılan Edin Visca, kamp kadrosunda yer almadı.
Bordo-mavililer, bugün saat 12.00'de Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla Danimarka'ya hareket edecek.
İşte bordo-mavili takımın Kopenhag kadrosu:
📃 FC Kopenhag maçı kamp kadromuz! #UCL pic.twitter.com/8Bqu08ejuH
📃 FC Kopenhag maçı kamp kadromuz! #UCL pic.twitter.com/8Bqu08ejuH— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 15, 2022