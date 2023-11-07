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Spor

Trabzonspor'un kupadaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kuraya bu turdan dahil olan Trabzonspor, 1. Lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'yle eşleşti.

13:55 - 7/11/2023 Tuesday
Güncelleme: 14:53 - 7/11/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kura çekimi yapıldı.


Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.


Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.


Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor

Samsunspor-Tokat Belediyespor

Gençlerbirliği-Bornova

Bodrum FK-Menemen FK

Pendikspor- Isparta 32 Spor

Adanaspor-Esenler Erokspor

Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Muşspor

Ankaragücü-İskenderunspor

Eyüpspor-Ankara Demirspor

Manisa FK-Kastamonuspor

Kayserispor-Vanspor

Kasımpaşa-Kırşehir

Alanyaspor-Kocaelispor

Erzurumspor-24 Erzincanspor

Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor

Sakaryaspor-Ankaraspor

Antalyaspor-Kepezspor

Trabzonspor-Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Başakşehir-Şanlıurfaspor

Göztepe-1461 Trabzon

Bandırmaspor-Somaspor

Rizespor-Bucaspor

Boluspor-Amedspor

Hatayspor-Düzespor

Ümraniyespor-Çankayaspor





















#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#TFF
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