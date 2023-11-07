Trabzonspor'un kupadaki rakibi belli oldu

Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.