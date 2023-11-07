Trabzonspor'un kupadaki rakibi belli oldu

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kura çekimi yapıldı.
Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor
Samsunspor-Tokat Belediyespor
Gençlerbirliği-Bornova
Bodrum FK-Menemen FK
Pendikspor- Isparta 32 Spor
Adanaspor-Esenler Erokspor
Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor
Ankara Keçiörengücü-Muşspor
Ankaragücü-İskenderunspor
Eyüpspor-Ankara Demirspor
Manisa FK-Kastamonuspor
Kayserispor-Vanspor
Kasımpaşa-Kırşehir
Alanyaspor-Kocaelispor
Erzurumspor-24 Erzincanspor
Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor
Sakaryaspor-Ankaraspor
Antalyaspor-Kepezspor
Trabzonspor-Çorum FK
TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Başakşehir-Şanlıurfaspor
Göztepe-1461 Trabzon
Bandırmaspor-Somaspor
Rizespor-Bucaspor
Boluspor-Amedspor
Hatayspor-Düzespor
Ümraniyespor-Çankayaspor