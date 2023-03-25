Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararının alınmasının ardından başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu da kongreye geldi. Ağaoğlu'nun yanı sıra yeni yönetimde yer almayan eski yöneticilerden Şemseddin Hancı, Müminhan Bilgin ve Ömer Sağıroğlu gibi isimler de genel kurula katıldı.