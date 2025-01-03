Trabzonspor'un Samsunspor maçı kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig’in 18. haftasında yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geleceği Samsunspor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.30’da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da karayoluyla Samsun’a gitti.

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde kaleci Ahmet Yıldırım, sarı kart cezalısı olan Batista Mendy, sakatlıkları bulunan Denis Draguş, Edin Vişca, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, ile kadro dışı kalan Denswil, Umut Bozok ve Enis Bardhi Samsunspor maçı kafilesinde yer almadı.