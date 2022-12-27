Trabzonspor'da şampiyonluk inancı arttı

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek bu sezon da şampiyonluk yolunda gücünü ortaya koyan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iddialı performansını devam ettirdi. Bordo-mavili takım, 15. hafta sonunda liderliğe yükselen Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 26 puanla 4. sırada kendisine yer buldu.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunun 9. haftasından itibaren 84 lig maçı oynarken 48 galibiyet, 28 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 172 puan topladı ve 2.04'lük puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl sonra şampiyonluk hasretine son verirken, 776 günlük sürede 1 şampiyonluk, 2 de Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazandı.

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32 maçta 20 galibiyet

Trabzonspor, ayrıca en son 8 Mart 202l'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek 32 maça çıkardı. Bordo-mavili takım, 32 lig maçında 20 galibiyet ve 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü. Üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 666 gündür yenilmedi.

Bordo-mavili takımın hem üç büyükler karşısındaki başarısı hem de iç sahadaki müthiş performansı taraftarlarının üst üste ikinci şampiyonluk inancını da perçinledi.

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SPOR Fırtına taraftarıyla çok farklı

FOTOĞRAF 13 Volkan Babacan (Başakşehir): 7.3 puan Kevin Malcuit (Ankaragücü): 8.2 puan Marc Bartra (Trabzonspor): 8.2 puan Nihad Mujakic (Ankaragücü): 8 puan Yasin Güreler (Ankaragücü): 7.1 puan Bakasetas (Trabzonspor): 8.1 puan Emre Akbaba (Adana Demirspor): 8.9 puan Serdar Gürler (Başakşehir): 7.4 puan Trezeguet (Trabzonspor): 8 puan Joao Figueiredo (Gaziantep FK): 7.5 puan Bafetimbi Gomis (Galatasaray): 9 puan Haftanın 11inin sahaya dizilişi Trabzonsporun Fenerbahçe maçındaki 11i Haftanın 11'inde 3 Trabzonsporlu Futbol istatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 15. haftanın 11'ini belirledi. Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor ve aynı skorla Antalyaspor'u yenen Ankaragücü, 3'er futbolcu ile kadroya damga vurdu.

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