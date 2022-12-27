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Trabzonspor'da şampiyonluk inancı arttı

Lige verilen ara sonrası çıktığı ilk maçta Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında iddialı duruma gelen Trabzonspor'da yüzler gülüyor. İç sahada yenilmezlik serisini 32 maça çıkaran ve 3 ezeli rakibi karşısında 666 gündür kaybetmeyen bordo mavili takımın bu müthiş grafiği taraftarların 'üst üste iki sezon şampiyonluk' inancını perçinledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun üç büyük rakibine karşı performansı
Bordo-mavili futbolcular, Fenerbahçe galibiyeti sonrası kolbastı oynadı.

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek bu sezon da şampiyonluk yolunda gücünü ortaya koyan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iddialı performansını devam ettirdi. Bordo-mavili takım, 15. hafta sonunda liderliğe yükselen Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 26 puanla 4. sırada kendisine yer buldu.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunun 9. haftasından itibaren 84 lig maçı oynarken 48 galibiyet, 28 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 172 puan topladı ve 2.04'lük puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl sonra şampiyonluk hasretine son verirken, 776 günlük sürede 1 şampiyonluk, 2 de Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazandı.

32 maçta 20 galibiyet

Trabzonspor, ayrıca en son 8 Mart 202l'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek 32 maça çıkardı. Bordo-mavili takım, 32 lig maçında 20 galibiyet ve 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü. Üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 666 gündür yenilmedi.

Bordo-mavili takımın hem üç büyükler karşısındaki başarısı hem de iç sahadaki müthiş performansı taraftarlarının üst üste ikinci şampiyonluk inancını da perçinledi.

Fırtına taraftarıyla çok farklı
SPOR
Fırtına taraftarıyla çok farklı

Haftanın 11'inde 3 Trabzonsporlu
FOTOĞRAF 13
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Volkan Babacan (Başakşehir): 7.3 puan
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Kevin Malcuit (Ankaragücü): 8.2 puan
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Marc Bartra (Trabzonspor): 8.2 puan
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Nihad Mujakic (Ankaragücü): 8 puan
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Yasin Güreler (Ankaragücü): 7.1 puan
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Bakasetas (Trabzonspor): 8.1 puan
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Emre Akbaba (Adana Demirspor): 8.9 puan
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Serdar Gürler (Başakşehir): 7.4 puan
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Trezeguet (Trabzonspor): 8 puan
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Joao Figueiredo (Gaziantep FK): 7.5 puan
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Bafetimbi Gomis (Galatasaray): 9 puan
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Haftanın 11inin sahaya dizilişi
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Trabzonsporun Fenerbahçe maçındaki 11i
Haftanın 11'inde 3 Trabzonsporlu
Futbol istatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 15. haftanın 11'ini belirledi. Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor ve aynı skorla Antalyaspor'u yenen Ankaragücü, 3'er futbolcu ile kadroya damga vurdu.



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