Trabzonspor'da şampiyonluk inancı arttı

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek bu sezon da şampiyonluk yolunda gücünü ortaya koyan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iddialı performansını devam ettirdi. Bordo-mavili takım, 15. hafta sonunda liderliğe yükselen Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 26 puanla 4. sırada kendisine yer buldu.
Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2020-2021 sezonunun 9. haftasından itibaren 84 lig maçı oynarken 48 galibiyet, 28 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp, 172 puan topladı ve 2.04'lük puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl sonra şampiyonluk hasretine son verirken, 776 günlük sürede 1 şampiyonluk, 2 de Süper Kupa olmak üzere toplamda 3 kupa kazandı.
32 maçta 20 galibiyet
Trabzonspor, ayrıca en son 8 Mart 202l'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasındaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek 32 maça çıkardı. Bordo-mavili takım, 32 lig maçında 20 galibiyet ve 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü. Üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 666 gündür yenilmedi.
Bordo-mavili takımın hem üç büyükler karşısındaki başarısı hem de iç sahadaki müthiş performansı taraftarlarının üst üste ikinci şampiyonluk inancını da perçinledi.