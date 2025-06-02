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Trabzonspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

Trabzonspor'un yeni sezon kamp programı belli oldu

13:092/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
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Trabzonspor
Trabzonspor

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. İlk etap Trabzon'da gerçekleştirilecek ardından bordo-mavililer çalışmalarını Erzurum'da sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum'da gerçekleştirecek.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı, kampın Trabzon etabının 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacağı belirtildi.


Karadeniz ekibinin iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'a gideceği ve 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada gerçekleştireceği kaydedildi.






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