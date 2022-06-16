Transfer çalımı: Umut Bozok Trabzonspor yolunda

Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ile Larsen'i kadrosuna katan ve Stefano Denswil'i elinde tutan Trabzonspor, golcü transferi için de flaş bir hamlede bulundu.
Bordo-mavililerin geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen golcü oyuncu Umut Bozok ile görüşmelere başladı.
Yapılan görüşmelerin ardından 25 yaşındaki oyuncuyla bugün İstanbul'da sözleşme imzalanması bekleniyor.
Geçen sezon Süper Lig'de 20 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Umut Bozok'un bonservisi Fransız ekibi Lorient'te bulunuyor.
Umut Bozok'un adı Galatasaray ile de anılıyordu.