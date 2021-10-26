Spor Transferi olay olmuştu, kupada takımını sırtladı
FUTBOL FUTBOL

Transferi olay olmuştu, kupada takımını sırtladı

Eyüpspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Erencan Yardımcı'nın golleriyle Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Transferi olay olmuştu, kupada takımını sırtladı
Erencan attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, sahasında 2. Lig takımı Bucaspor 1928'i ağırladı.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve adını 4. tura yazdırdı.

Eyüpspor'a turu getiren golleri 12 ve 29. dakikalarda Erencan Yardımcı kaydetti.


Transferi tartışma çıkarmıştı

Erencan Yardımcı, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan 4.2 milyon TL'lik bonservisle transfer edilmişti. 19 yaşındaki futbolcunun bu bedelle transferine karşılık fazla forma şansı bulamaması ise tartışmalara neden olmuştu.

Erencan Yardımcı, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi maçında forma şansı bulmuştu.
Erencan Yardımcı, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi maçında forma şansı bulmuştu.

TFF 1. Lig'de sadece 3 dakika oynadı

Erencan, bu sezon TFF 1. Lig'de sadece 3 dakika süre alabildi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de şampiyon olan takımda 6 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

Bu sezon Süper Lig'e yükselme hedefi olan Eyüpspor'un kadrosunda Umut Bulut ve Bogdan Stancu gibi tecrübeli golcüler yer alıyor.

Erencan Yardımcı hedefindeki takımı açıkladı
SPOR
Erencan Yardımcı hedefindeki takımı açıkladı


Bakan Bilgin duyurdu

Bakan Bilgin duyurdu

​İkisi yerli üretim 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Dünyanınen büyüğü Türkiyede

Dünyanın
en büyüğü Türkiye'de

​224 metrelik dev kruvaziyer Kuşadası'na geldi.
UÇBEYin ilk kez kullanıldığı operasyonda gri listedeki terörist vuruldu

​Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı.

​BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklama

CHP Suriye-Irak tezkeresinde rengini belli etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.