Transferin gözdesi oldu: Hem Süper Lig ekipleri hem de Lille takip ediyor

Başakşehir’in 22 yaşındaki futbolcusu Mete Kaan Demir, Süper Lig kulüplerinin listesinde. Takımının ligdeki durumundan dolayı çok fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu, Göztepe ve Ankaragücü başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün radarına girdi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mete Kaan Demir’in asıl mevkisi sol kanat olmasına karşın, sağ kanatta da oynayabiliyor.

Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 175 bin euro.

Lille'in de radarında

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’nın formasını giydiği Lille'in de Mete Kaan Demir’le ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Genç oyuncunun geleceği, sezon bitimiyle birlikte netlik kazanacak.

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