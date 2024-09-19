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Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü…

Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü…

10:5919/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İşte Süper Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü
İşte Süper Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Hatayspor evinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu haftayı BAY geçen takım ise Rams Başakşehir olacak. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kimle oynuyor? İşte Süper Lig 6. hafta maç programı ve fikstürü…

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak tek maç ile başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)

21 Eylül Cumartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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