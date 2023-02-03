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Mısırlı futbolcunun tahmini değeri Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro.
Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle Nwakaeme'nin yerine kadrosuna dahil ettiği Mısırlı oyuncu, ligde 22 hafta sonunda 20 maçta 1617 dakika görev yaparak 7 gol kaydetti.
Son 2 lig maçında yedek soyundurulan anca Antalyaspor maçıyla tekrar ilk 11'de yer alan Trezeguet, 7 golle Bakasetas'ı da geride bırakarak bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.
Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise aynı dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Mısırlı oyuncu, 22 haftalık dönemde Nwakaeme'den 1 gol fazla atarak takımına önemli katkı sağladı.
Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncunun gol kaydettiği maçlarda Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş, Trabzon'da Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-0, İstanbulspor'u 4-0, Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçla mağlup etti.
Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da 13 golle Nwakaeme, 15 gol kaydeden Cornelius'tan sonra en golcü oyuncu olmuştu.
İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda ligde 10 kez gol sevinci yaşadı.
Sonraki sezon 11 kez fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda 7 golde kaldı. Nijeryalı, geçen sezon da 13 golle takımına büyük katkı vererek bordo-mavili takımda en skorer dönemini yaşadı. Asistleriyle de ön plana çıkan Nwakaeme, 120 lig maçında 41 kez ağları havalandırdı. Geçen sezon sonunda sözleşmesi biten Nijeryalı oyuncuyla yeni sözleşme yapılmadı.