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Spor

Trabzonspor'da Trezeguet Nwakaeme'yi geçti

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Trezeguet, takımdan ayrılan Anthony Nwakaeme'nin geçen sezonun ilk 22 haftalık dönemindeki başarısının önüne geçti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:23 . 3/02/2023 Cuma
AA
Mısırlı futbolcunun tahmini değeri Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro.

Mısırlı futbolcunun tahmini değeri Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro.

Trabzonspor'un sezon başında Aston Villa'dan 4 milyon avro bonservis bedeliyle Nwakaeme'nin yerine kadrosuna dahil ettiği Mısırlı oyuncu, ligde 22 hafta sonunda 20 maçta 1617 dakika görev yaparak 7 gol kaydetti.


Son 2 lig maçında yedek soyundurulan anca Antalyaspor maçıyla tekrar ilk 11'de yer alan Trezeguet, 7 golle Bakasetas'ı da geride bırakarak bu sezon takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.


Nwakaeme aynı dönemde 6 gol kaydetti

Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise aynı dönemde 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Mısırlı oyuncu, 22 haftalık dönemde Nwakaeme'den 1 gol fazla atarak takımına önemli katkı sağladı.


17 puanlık katkı

Trabzonspor, Trezeguet'in gol attığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. Bordo-mavililer, Mısırlı oyuncunun gol kaydettiği maçlarda Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendi. Daha sonra İstanbul'da Beşiktaş, Trabzon'da Arabam.com Konyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe'yi 2-0, İstanbulspor'u 4-0, Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçla mağlup etti.


Nwakaeme kariyer rekoru kırmıştı

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da 13 golle Nwakaeme, 15 gol kaydeden Cornelius'tan sonra en golcü oyuncu olmuştu.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, ilk sezonunda ligde 10 kez gol sevinci yaşadı.


Sonraki sezon 11 kez fileleri havalandıran Nijeryalı oyuncu, 2020-2021 sezonunda 7 golde kaldı. Nijeryalı, geçen sezon da 13 golle takımına büyük katkı vererek bordo-mavili takımda en skorer dönemini yaşadı. Asistleriyle de ön plana çıkan Nwakaeme, 120 lig maçında 41 kez ağları havalandırdı. Geçen sezon sonunda sözleşmesi biten Nijeryalı oyuncuyla yeni sözleşme yapılmadı.



#Anthony Nwakaeme
#FUTBOL
#Trabzonspor
#Trezeguet
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Trabzonspor'da Trezeguet Nwakaeme'yi geçti
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