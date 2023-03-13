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Spor

Tribünde kalp krizi geçirdi: 16 yaşındaki Muhammet'ten acı haber

Aksaray'da dün izlemeye gittiği futbol maçında tribünde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan 16 yaşındaki Muhammet Eren Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

11:04 . 13/03/2023 Pazartesi
AA
Muhammet Eren Yılmaz'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Somuncu Baba Camii'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'na defnedilecek.

Muhammet Eren Yılmaz'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Somuncu Baba Camii'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'na defnedilecek.

TFF 3. Lig 3. Grupta, 68 Aksaray Belediyespor ile Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü arasında oynanan maçı tribünde izlediği sırada kalp krizi geçiren taraftar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Aksaray'daki Dağılgan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmayı izleyen taraftar Muhammet Eren Yılmaz (16), maç oynandığı dakikalarda tribünde fenalaştı.


Stattaki sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.


Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.




#68 Aksaray Belediyespor
#TFF 3. Lig
#Muhammet Eren Yılmaz
28 dakika önce
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Tribünde kalp krizi geçirdi: 16 yaşındaki Muhammet'ten acı haber
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