TRT Spikeri Levent Özçelik 'Inzaghi' dedi sosyal medya yıkıldı

İtalya'nın İspanya karşısında bulduğu gol sonrasında sosyal medya adeta yıkıldı. Bunun sebebi, TRT Spikeri Levent Özçelik'in Chiesa'nın attığı golü 'Inzaghi' olarak anons etmesiydi.
Özçelik sonrasında hatasını fark etti ve anonsu için futbolseverlerden özür diledi. Özçelik, "Chiesa'nın attığı golü Inzaghi diye anons ettim. Yıllarca maçlarını anlattım oradan çağrışım yaptı. Kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.
İşte Özçelik'in bu sunumu sonrasında atılan bazı mesajlar;
Totti ısınıyor, Roberto Baggio'nun yerine oyuna girecek
Totti ısınıyor, Roberto Baggio'nun yerine oyuna girecek— Salim Manav (@Salimmanav) July 6, 2021
Enrique oyuna Morata yerine Morientes'i almalıydı net yanlış tercih...
Enrique oyuna Morata yerine Morientes'i almalıydı net yanlış tercih...— Astori #13 (@OnurNizamoglu61) July 6, 2021
Şu maça bir Zidane çok iyi giderdi be. Zinedine Zidane... telaffuzunu bile özledik
Şu maça bir Zidane çok iyi giderdi be. Zinedine Zidane... telaffuzunu bile özledik— Sinan Yılmaz (@sinan_yilmazz) July 6, 2021
Chiesa'ya, Inzaghi dedin usta. pic.twitter.com/ixViP4fCGW
Chiesa'ya, Inzaghi dedin usta. pic.twitter.com/ixViP4fCGW— Kurtlar Vadisi (@kvefsaneleri) July 6, 2021
Tam da şu dakikada İniesta lazım İspanya’ya. #EURO2020
Tam da şu dakikada İniesta lazım İspanya’ya. #EURO2020— Ferhat Kızıltaş (@ferhat_kiziltas) July 6, 2021
Iker Casillas, Filippo Inzaghi'nin golünde çaresiz kaldı.
Iker Casillas, Filippo Inzaghi'nin golünde çaresiz kaldı.— Kramponlu Pisagor (@KramponluPisago) July 6, 2021
İnzaghi’nin golüyle Fereico Chiesa 1-0 öne geçiyor. #İtalya #İspanya pic.twitter.com/e0rOqf7XO9
İnzaghi’nin golüyle Fereico Chiesa 1-0 öne geçiyor. #İtalya #İspanya pic.twitter.com/e0rOqf7XO9— Gökdeniz (@gokdenizreiss) July 6, 2021