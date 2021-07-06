TRT Spikeri Levent Özçelik 'Inzaghi' dedi sosyal medya yıkıldı

İtalya'nın İspanya karşısında bulduğu gol sonrasında sosyal medya adeta yıkıldı. Bunun sebebi, TRT Spikeri Levent Özçelik'in Chiesa'nın attığı golü 'Inzaghi' olarak anons etmesiydi.

Özçelik sonrasında hatasını fark etti ve anonsu için futbolseverlerden özür diledi. Özçelik, "Chiesa'nın attığı golü Inzaghi diye anons ettim. Yıllarca maçlarını anlattım oradan çağrışım yaptı. Kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

İşte Özçelik'in bu sunumu sonrasında atılan bazı mesajlar;

Totti ısınıyor, Roberto Baggio'nun yerine oyuna girecek — Salim Manav (@Salimmanav) July 6, 2021

Enrique oyuna Morata yerine Morientes'i almalıydı net yanlış tercih... REKLAM July 6, 2021

Şu maça bir Zidane çok iyi giderdi be. Zinedine Zidane... telaffuzunu bile özledik — Sinan Yılmaz (@sinan_yilmazz) July 6, 2021

Chiesa'ya, Inzaghi dedin usta. pic.twitter.com/ixViP4fCGW — Kurtlar Vadisi (@kvefsaneleri) July 6, 2021

Tam da şu dakikada İniesta lazım İspanya’ya. #EURO2020 — Ferhat Kızıltaş (@ferhat_kiziltas) July 6, 2021

Iker Casillas, Filippo Inzaghi'nin golünde çaresiz kaldı. — Kramponlu Pisagor (@KramponluPisago) July 6, 2021