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TRT Spikeri Levent Özçelik 'Inzaghi' dedi sosyal medya yıkıldı

İtalya ile İspanya arasında oynanan EURO 2020 maçında Chiesa, İtalya'yı 1-0 öne geçiren golü attı. Ancak bu golden daha çok TRT Spikeri Levent Özçelik'in Chiesa'yı Inzaghi olarak anons etmesi konuşuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT Spikeri Levent Özçelik Inzaghi dedi sosyal medya yıkıldı
Federico Chiesa, attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti.

İtalya'nın İspanya karşısında bulduğu gol sonrasında sosyal medya adeta yıkıldı. Bunun sebebi, TRT Spikeri Levent Özçelik'in Chiesa'nın attığı golü 'Inzaghi' olarak anons etmesiydi.

Özçelik sonrasında hatasını fark etti ve anonsu için futbolseverlerden özür diledi. Özçelik, "Chiesa'nın attığı golü Inzaghi diye anons ettim. Yıllarca maçlarını anlattım oradan çağrışım yaptı. Kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

İşte Özçelik'in bu sunumu sonrasında atılan bazı mesajlar;

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