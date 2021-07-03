Tüm gözler üzerindeydi, herkesi kendine hayran bırakı

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman, idmandaki performansıyla mest etti.
Alman kulübünden yapılan paylaşımda, 19 yaşındaki futbolcunun antrenman maçında attığı gollere yer verildi.
Üç kez fileleri havalandıran Ali Akman'ın son golünün ayrı bir özel olduğu ifade edildi.
İşte Ali Akman'ın parmak ısırtan o performansı;
Three goals for @AliAkman_18 at today's training! 🙌⚽️
The last one was special! 🤯😍#SGE pic.twitter.com/ohXWqwJG1c
Three goals for @AliAkman_18 at today's training! 🙌⚽️