Spor Tüm gözler üzerindeydi, herkesi kendine hayran bırakı
FUTBOL FUTBOL

Tüm gözler üzerindeydi, herkesi kendine hayran bırakı

Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, idmanda attığı gollerle bütün dikkatleri üzerine çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüm gözler üzerindeydi, herkesi kendine hayran bırakı
Ali Akman'ın gol vuruşu

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman, idmandaki performansıyla mest etti.

Alman kulübünden yapılan paylaşımda, 19 yaşındaki futbolcunun antrenman maçında attığı gollere yer verildi.

Üç kez fileleri havalandıran Ali Akman'ın son golünün ayrı bir özel olduğu ifade edildi.

İşte Ali Akman'ın parmak ısırtan o performansı;

Ali Akman'ın transferinde Ozan Kabak detayı
SPOR
Ali Akman'ın transferinde Ozan Kabak detayı
Abone Ol Google News
15 yaşında aldığı kurshayatını değiştirdi

15 yaşında aldığı kurs
hayatını değiştirdi

​Aldığı işsizlik maaşı ve tazminat ile kendi iş yerini açtı patron oldu.
Adli Tıpınkadrolu böcekleri

Adli Tıp'ın
kadrolu böcekleri

​Kemikten doku temizleyerek bilim için çalışıyorlar.
10 binmetreküpü aştı

Bakan Kurum son rakamları paylaştı..

​11 günlük tatil talebine karşı çağrı

​Çiftlik Bank'ın kurucusu 22.30'da Türkiye'de olacak.

'Hacı Mülayim' ile 'Hacı Makbule'

'Hacı Mülayim' ile 'Hacı Makbule'

Römork takılan Murat 124, düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor.

​İstanbul'un iki ilçesinde vatandaşın kabusu oldu
Türkiye'de<br>nadir bulunuyor

Türkiye'de
nadir bulunuyor

600 bin liraya satmadı: Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor.

​BDDK tarafından tasfiye edilmişlerdi.

​Sekiz kişi hayatını kaybetti dokuz kişi yaralandı.

Yumurta büyüklüğünde yağdı

Yumurta büyüklüğünde yağdı

"Samanlığımızın çatısını bile deldi"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.