Spor Tümer Metin "İzleyiciler Bakasetasa dikkat etsin"
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Tümer Metin: "İzleyiciler Bakasetas'a dikkat etsin"

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında yediği golleri yorumladı. Sarı-kırmızılıların fiziksel olarak yetersiz olduğunu belirten Metin, Bakasetas'ın golündeki detaya dikkati çekti.

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Haber Merkezi Diğer
Tümer Metin: İzleyiciler Bakasetasa dikkat etsin
Tümer Metin

Trabzonspor, derbinin son dakikalarında Bakasetas ve Visca ile bulduğu gollerle Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etti. Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, mücadelenin ardından dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Trabzonspor olağanüstü bir kaleciye sahip"

Maçın adamının Uğurcan Çakır olduğunu ifade eden Metin, "Puan farkının bu kadar açılmasının sebebi Uğurcan Çakır. Trabzonspor olağanüstü bir kaleciye sahip. Olağanüstü bir Uğurcan Çakır performansı izledik" dedi.

"Biz söylemekten yorulduk, onlar hata yapmaktan yorulmadılar"

Galatasaray'ın fiziksel olarak yetersiz olduğunu belirten Tümer Metin, sarı-kırmızılıların kalesinde gördüğü goller için ise şu yorumları yaptı:


  • "6 numara pozisyonu için sezon başından beri söylüyoruz. Orada oynayan oyuncunun çok meziyetli, sırtı dönük, oyun ezberi çok gelişmiş, pozisyona hakim olması lazım. Zaman zaman Berkan, zaman zaman Taylan o pozisyonda çok ciddi hatalar yaptılar. Biz söylemekten yorulduk, onlar hata yapmaktan yorulmadılar."

"Çok gereksiz ve kolay bir top kaybı"


  • "Maç 1-1 iken Trabzonspor'un bulduğu golde... Kaleci Fatih'in de oraya oynaması, yani süzersin dakikayı, maçı, takımını. Burası benim sorumluluk bölgem, takım arkadaşlarım burada sezon içinde sıkıntı yaşadılar. Sırtı dönük top oynamayayım elimle dersin. Fatih de oynadı, Taylan... Çok gereksiz ve kolay bir top kaybı."

"İzleyiciler dikkat etsin"


  • "Galatasaray'ın 30-35 dakikalık fiziki gücü var. Sezon başından beri 60'lara, 70'lere gelmedi o fizik gücü. Ömer Bayram'ın kontrol edemediği ve Bruno Peres'in önüne yuvarlanan ortayı yapmadan önce yaşanan pozisyonda izleyiciler Bakasetas'a dikkat etsin. Ceza sahasının içinde yok. Neredeyse Peres'le aynı hizada. Ama daha sonra ivmelenerek şutör pozisyonuna, iş yapacağı pozisyona geliyor. Marcao'nun da hatasını affetmedi. İp gibi bir vuruş. Tam bir sol ayak vuruşu."
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