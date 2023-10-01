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Spor

Tümer Metin'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Ona rakip olmak istemem

Galatasaray-Ankaragücü maçını yorumlayan Tümer Metin, sarı-kırmızılıların sağ beki Sacha Boey'un karşılaşmanın yıldızlarından olduğunu ifade etti. Metin, "Ömrüm kenar sağ beklerine karşı oynayarak geçti ama Boey'a karşı oynamayı hiç istemem" dedi.

10:07 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tümer Metin futbolculuğu döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giymişti.

Tümer Metin futbolculuğu döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giymişti.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendiren Tümer Merin, sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey'den övgü dolu sözlerle bahsetti.


Fransız futbolcunun her maçı aynı tempoyla oynadığını belirten Metin, Boey'un olağanüstü fizik kondisyonuyla rakip takımı yıldırdığını söyledi.


Tümer Mertin'in Sacha Boey hakkındaki yorumları şöyle:

"Maçın yıldızları arasında Sacha Boey'u gözü kapalı yazabiliriz. Yaklaşık 1,5 senedir bir Boey izliyoruz, bunca maç trafiğine rağmen bundan aşağı hiç oynamadı. Hep makine gibi aynı tempoyla oynadı. Rakip Boey'u durdurmak için bir hamle yapamıyor. Geliyor seni ceza sahasının içine yaslıyor. Bütün ataklarda imzası var, savunmada da kusuruz oynadı. Yıldırıyor adamı. Bugün iki tane şut attı, golde de o var. Olağanüstü bir fizik kondisyonu var. Ömrüm kenar sağ beklerine karşı oynayarak geçti ama hiç istemem Boey'e karşı oynamayı."






#Galatasaray
#Tümer Metin
#Sacha Boey
43 dakika önce
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