Tümer Metin'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Ona rakip olmak istemem

"Maçın yıldızları arasında Sacha Boey'u gözü kapalı yazabiliriz. Yaklaşık 1,5 senedir bir Boey izliyoruz, bunca maç trafiğine rağmen bundan aşağı hiç oynamadı. Hep makine gibi aynı tempoyla oynadı. Rakip Boey'u durdurmak için bir hamle yapamıyor. Geliyor seni ceza sahasının içine yaslıyor. Bütün ataklarda imzası var, savunmada da kusuruz oynadı. Yıldırıyor adamı. Bugün iki tane şut attı, golde de o var. Olağanüstü bir fizik kondisyonu var. Ömrüm kenar sağ beklerine karşı oynayarak geçti ama hiç istemem Boey'e karşı oynamayı."