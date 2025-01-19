TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında üç kez öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Yeşil-beyazlıların golünü 20 ile 63. dakikada Kramer (2) ve 82. dakikada Umut Nayir kaydetti.
Kasımpaşa'nın gollerini ise 53. dakikada Brekalo, 70. dakikada Gökhan Gül ve 87. dakikada Barak attı.
Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 21 yaparak 13. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise puanını 22'ye yükselterek 12. sıradaki yerini korudu.
10' Guilherme'nin sol köşeden korner atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Adil'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
12' Oğulcan'ın defanstan dönen topu, ceza sahası uzağından gelişine şutunda top üstten auta çıktı.
19' TÜMOSAN Konyaspor, golle buluştu. Adil'in pasında ceza sahası ortasında topla buluşan Kramer, ceza sahasına kadar topu sürükleyip, kaleci Gianniots ile karşı karşıya kaldı. Kramer'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
33' Melih'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in şutunda kaleci Gianniots topu kornere çeldi.
41' Guilherme'nin sağ taraftan köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Adil'in kafa vuruşu, arka direğe çarptı. Defans topu uzaklaştırdı.
46' Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan'ın şutunda kaleci Slowik, topu çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.
49' Ceza sahası yayının önünde topla buluşan Aytaç'ın şutunda top üstten auta çıktı.
52' Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ceza sahasının sağ çaprazından ortasında topu önünde bulan Rodrigues'in şutunda kaleci Slowik topu çeldi. Slowik'ten dönen topu önünde bulunan Brekalo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
62' TÜMOSAN Konyaspor, tekrar üstünlüğü sağladı. Yusuf'un sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Kramer'in vole vuruşunda, meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 2-1
68' Yusuf'un pasında ceza sahası yayında topu önünde bulan Melih'in şutunda Gianniots'un topu kornere çeldi.
70' Kasımpaşa tekrar beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayında Brekalo'nın pasında Gökhan'ın şutunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 2-2
81' TÜMOSAN Konyaspor yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Oğulcan'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
87'nci dakikada Kasımpaşa yeniden beraberliği sağladı. Barak'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 3-3