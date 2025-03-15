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TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM - CANLI SKOR

TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş | CANLI ANLATIM - CANLI SKOR

18:2515/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
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TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı.
TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda, kadroda yer almayan Jonas Svensson, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Elan Ricardo bu mücadelede forma giyemiyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlıların maç öncesi 44, yeşil-beyazlı ekibin ise 28 puanı bulunuyor.


TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçı 11'leri


TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih İbrahimoğlu, Yusuf, Aleksic, Tunahan, Melih Bostan.
Beşiktaş:
Mert, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.

48. randevu


Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 47 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken, 6 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu. İki ekip 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.


Paulista geri döndü


Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 19 maç sonra ilk 11'e adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, o tarihten sonra 19 maçta formasından uzak kaldı.


TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIMI




#Süper Lig
#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor

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