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Spor

TÜMOSAN Konyaspor - Fatih Karagümrük: 1-1 |ÖZET

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün golü 46.dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Konyaspor'un golü ise 90+7. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi attı. TÜMOSAN Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının özetini haberin içerisinden izleyebilirsiniz.

18:05 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fatih Karagümrük 3 puanı aldı.

Fatih Karagümrük 3 puanı aldı.

Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün golü 46.dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Konyaspor'un golü ise 90+7. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi attı.


Kırmızı-siyahlı kulüp bu galibiyetle birlikte puanını 13'e yükseltti. TÜMOSAN Konyaspor ise 9 puanda kaldı.



Maçın önemli anları:

30. dakikada Rodhen'in pasına hareketlenen Eysseric'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, top yandan auta gitti.

38. dakikada Cicaldau'nun ceza yayına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu güçlükle oyun alanına çevirdi.

41. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.

45+1. dakikada Cikalleshi'nin ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

46. dakikada maça hızlı başlayan Fatih Karagümrük Güven Yalçın'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

90+7. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi kaydetti.







#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Fatih Karagümrük
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