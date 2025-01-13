TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe || Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Amrabat ile sakatlığı devam eden İsmail Yüksek forma giyemeyecek. Ev sahibinde cezalı Jevtovic, Adil Demirbağ ile sakatlıkları bulunan Damjanovic ile Calusic takımını yalnız bırakacak.
TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazuer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.