Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic attı. TÜMOSAN Konyaspor'un gollerini 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Kramer kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42 yaparak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazandı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.
TÜMOSAN Konyaspor'un gollerini 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Kramer attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42 yaparak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. TÜMOSAN Konyaspor ise 20 puanla 14. sırada kaldı.
Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
1' TÜMOSAN Konyaspor'un geliştirdiği atakta Kramer'in pasında Pedrinho karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-0.
7' Melih İbrahimoğlu'nun pasıyla topla buluşan Blaz Kramer'in hızla ilerleyerek ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda Dominik Livakovic topu kurtardı.
14' Sağ kanattan kazanılan kornerde Dusan Tadic'in ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Mert Müldür, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.
25' Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği topta kaleci Jakub Slowik boşa çıktı. İyi yükselen Çağlar Söyüncü, fileleri havalandırdı: 1-2.
45' Guilherme'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Blaz Kramer, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.
61' Jakub Slowik'in kısa düşen pasında araya giren Dusan Tadic, Uğurcan Yazğılı'yı ekarte ederek ceza alanında sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Jakub Slowik'in yanından ağlarla buluşturdu: 2-3.
90' Muhammet Tunahan Taşçı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Melih Bostan'ın altıpas önünden yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.