Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

TÜMOSAN Konyaspor'un gollerini 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Kramer attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42 yaparak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi. TÜMOSAN Konyaspor ise 20 puanla 14. sırada kaldı.