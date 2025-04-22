TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.
Eşleşmeden galibiyetle ayrılan taraf finalde Trabzonspor-Göztepe maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.
11'LER
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.
Galatasaray:
Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.
TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE
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