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TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray | CANLI İZLE

TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray | CANLI İZLE

19:3222/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.


Eşleşmeden galibiyetle ayrılan taraf finalde Trabzonspor-Göztepe maçının kazananıyla karşı karşıya gelecek.


11'LER
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer.
Galatasaray:
Günay, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçını canlı izlemek için





#Ziraat Türkiye Kupası
#TÜMOSAN Konyaspor
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