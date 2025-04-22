Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar baştan sona hakimiyet kurduğu mücadelede rakibini 4-1 yendi ve Türkiye Kupası'nın ilk finalisti oldu.

Galatasaray, Trabzonspor-Göztepe maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Hakem rahatsızlandı maça çıkamadı

Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'a taşikardi sebebiyle maça çıkamadı. Doktorlar müdahalede bulundu ve karşılaşmayı 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.

Roland Sallai'den, Konyaspor karşısında 2 gol

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai, 2 kez gol sevinci yaşadı. Rallai, müsabakanın 47 ve 55. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak, takımının farklı kazanmasına katkıda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 5'e yükseltti. Müsabakaya 11'de başlayan Roland Sallai 90 dakika sahada kaldı.

Lucas Torreira bu sezonki 4. golünü attı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira attı. Müsabakanın 42. dakikasında sahneye çıkan Torreira, Osimhen'in kafa vuruşunda kaleciden seken topu iyi takip ederek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

29 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda 4. golünü attı. Uruguaylı futbolcu, Süper Lig'de 3, kupada da 1 gol sevinci yaşadı.Müsabakaya 11'de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı.

Yunus Akgün, Galatasaray ile 100. maçına çıktı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da, Yunus Akgün kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Müsabakaya 11'de başlayan Akgün, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı. Galatasaray'ın altyapısından çıkan Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla Trendyol Süper Lig'de 68, Ziraat Türkiye Kupası'nda 15, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 6 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 100 karşılaşmaya çıktı. Akgün, geride kalan mücadelelerde 18 gol kaydederken, 18 de asist yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda 3 ve TFF Süper Kupa'da da 1 olmak üzere toplam 38 karşılaşmada görev aldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, 7'si ligde, 5'i de Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam 12 gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Galatasaray ile ilk kez kupada finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, konuk olduğu Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Trendyol Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla ilk kez kupada finale yükseldi.

Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Buruk'un ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılıp, kupayı kazanmıştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR;

8. dakikada Mertens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topta Sallai'yi ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda topa dokunamadığı pozisyonda top kaleci Deniz'de kaldı.

21. dakikad Yusuf Erdoğan'ın derinlemesine pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Kramer'in şutunda kaleci Günay başarılı oldu.

25. dakikada Mertens'in sağ kanattan ceza alanı içerisinde gönderdiği ortada Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Mertens'in pasına hareketlenen Osimhen ceza alanına girerken kaleye gönderdiği şutta kaleci Deniz topu kornere çeldi.

41. dakikada Sallai'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortada Osimhen kafayı vurdu. Kaleci Deniz'in çeldiği top Lucas Torreira'nin önünde kalırken, Torreira'nin sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Osimhen pasını ceza alanı önünde bekleyen Sallai'ye aktardı. Sallai'nin kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

53. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ceza alanı içerisine gönderdiği pasta penaltı noktası üzerinde Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

55. dakikada Mertens ceza alanı ön çizgisine gönderdiği pasta topla buluşan Sallai, kalecinin soluna gönderdiği şutta golü buldu. 1-4

58. dakikada Pedrinho'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Günay başarılı oldu.

82. dakikada Pedrinho'nun sol köşeden ceza alanına gönderdiği ortada topa gelişine vuran Aleksic'in topu direkten döndü.

90+1. dakikada Mertens'in ceza alanı içinde pasını Yusuf Demir'e aktardı. Yusuf'un kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-5















