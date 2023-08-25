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CANLI | TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0

Süper Lig'in 3.haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:58 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK

Süper Lig'in 3.haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maç özeti

5. dakikada Cicaldau’un sol kanattan ön direğe kullandığı kornerde Calvo’nun topuğuyla arka direğe gönderdiği topu Soner kale dibinde tamamlayamadı.

7. dakikada Guilherme’nin ceza sahası önü sol çaprazından arka direğe doğru yaptığı ortaya Soner kafayı vurdu ancak kaleci Batuhan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Gaziantep FK’da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Riascos kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

18. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mustafa’nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Furkan rakiplerini çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden köşeye gönderdiği topu kaleci Bernardoni çıkarmayı başardı.

#Tümosan Konyaspor
#Gaziantep FK
#Süper Lig
6 dakika önce
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