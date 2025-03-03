TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.
Bordo-mavili ekip, rakibini mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.
5' Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.