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TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor || Canlı skor - Canlı sonuç

15:033/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
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TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor
TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oluyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.


Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Ozan Ergün düdük çalıyor.


Bordo-mavili ekip, rakibini mağlup etmesi halinde 289 günlük deplasman galibiyeti hasretine Konya'da son verecek.


TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR 11'LER
TÜMOSAN Konyaspor:
Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Prip, Pedrinho, Yusuf Eroğan, Kramer.
Trabzonspor:
Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Cham, Sikan, Vişça, Banza.


Maçtan dakikalar:

5' Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mustafa Eskihellaç tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.


TÜMOSAN KONYASPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Trabzonspor
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig

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