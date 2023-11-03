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Spor

TÜMOSAN Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi resmen başladı

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktör Hakan Keleş ile resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

14:35 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 14:37 - 3/11/2023 Cuma
IHA
Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Konyaspor'u çalıştıracak.

Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Konyaspor'u çalıştıracak.

TÜMOSAN Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırmasının ardından daha önce anlaşmaya vardığı Hakan Keleş ile resmi sözleşmeyi imzaladı.


Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor asbaşkanlarından Mevlüt Karacaoğlu katıldı.


Teknik direktör Hakan Keleş, 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeşil-beyazlıların başında olacak.


51 yaşındaki teknik adam, son olarak çalıştırdığı Giresunspor’da çıktığı 110 maçta, 44 galibiyet, 25 beraberlik ve 41 mağlubiyet almıştı.





#Konyaspor
#Süper Lig
#Hakan Keleş
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