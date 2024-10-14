TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı ameliyat oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, sol aşil tendonundan ameliyat oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı'nın ameliyat olduğu duyuruldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sol aşil tendon rüptürü yaralanması meydana gelen Teknik Direktörümüz Ali Çamdalı’ya; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Doç. Dr. Ahmet Fevzi Kekeç, Doç. Dr. Mustafa Özer ve Doç. Dr. Tahsin Sami Çolak tarafından aşil tendon onarımı yapılmıştır." denildi.