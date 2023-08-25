TÜMOSAN Konyaspor'dan dikkati çeken transfer: Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, son olarak Katar kulübü Al Rayyan'da oynayan Nzonzi ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde Sevilla ve Roma gibi takımlarda oynamış olan Nzonzi, 2019-20 sezonunda 6 ay kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.