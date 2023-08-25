TÜMOSAN Konyaspor'dan dikkati çeken transfer: Eski Galatasaraylı imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, son olarak Katar kulübü Al Rayyan'da oynayan Nzonzi ile anlaşmaya vardı.

Fransız oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Konyaspor ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Sevilla ve Roma gibi takımlarda oynamış olan Nzonzi, 2019-20 sezonunda 6 ay kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.