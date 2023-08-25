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Spor

TÜMOSAN Konyaspor'dan dikkati çeken transfer: Eski Galatasaraylı imzayı attı

Yeşil-beyazlı kulüp, bir dönem Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'yi renklerine bağladı.

17:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nzonzi, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkmış ve 1 asist kaydetmişti.

Nzonzi, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkmış ve 1 asist kaydetmişti.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, son olarak Katar kulübü Al Rayyan'da oynayan Nzonzi ile anlaşmaya vardı.


Dün gece saatlerinde Konya'ya gelen 34 yaşındaki futbolcu, kulübün atkısıyla poz verdi ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.


Fransız oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Konyaspor ile bir yıllık sözleşme imzaladı.


Kariyerinde Sevilla ve Roma gibi takımlarda oynamış olan Nzonzi, 2019-20 sezonunda 6 ay kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.






#Süper Lig
#Steven Nzonzi
#Galatasaray
#Konyaspor
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Konyaspor Steven Nzonzi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı