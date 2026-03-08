Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor'dan tepkili paylaşım: "İftarı açtık, yorum serbest"

8/03/2026, Pazar
Süper Lig'de 25. hafta müsabakaları oynandı.
Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un hakem tepkisi devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İftarı açtık, yorum serbest" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşil-beyazlı ekipten mücadele sonrası hakeme büyük tepki gelirken, sosyal medyada da bu tepki sürdü.

TÜMOSAN Konyaspor'un resmi x hesabından maçtaki hakem kararları paylaşıldı ve "İftarı açtık, yorum serbest" yorumu düşüldü.




