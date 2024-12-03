Tuncay Şanlı'nın sözleşmesi feshedildi

Ümraniyespor’da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Ümraniyespor, ligde 14. hafta sonunda 19 puan topladı.
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