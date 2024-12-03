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Tuncay Şanlı'nın sözleşmesi feshedildi

Tuncay Şanlı'nın sözleşmesi feshedildi

16:413/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
IHA
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Tuncay Şanlı, Ümraniyespor'un başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Tuncay Şanlı, Ümraniyespor'un başında çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ümraniyespor’da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


Ümraniyespor, ligde 14. hafta sonunda 19 puan topladı.





#1. Lig
#Ümraniyespor
#Tuncay Şanlı

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