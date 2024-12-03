Tuncay Şanlı'nın sözleşmesi feshedildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.