Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda heyecan yarın, 4 Aralık Çarşamba ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu turda, 3. turdan gelen 35 takımın yanı sıra, Süper Lig’den 5, 1. Lig ve 2. Lig’den 9’ar takım olmak üzere toplam 58 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.