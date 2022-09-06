Türk futbol ailesinden birlik mesajı

Kulüpler Birliği, bazı kulüp başkanları ile teknik adamlar ve futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıdan dolayı TFF yönetimine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete; Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile başarılı file bekçisi Altay Bayındır, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile tecrübeli futbolcu Josef de Souza, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur ve kaptan Fernando Muslera, İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nuri Şahin, Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar ve Teknik Direktör Recep Uçar, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen gibi isimler katılım gösterdi.

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Geçmiş olsun ziyaretinden sonra yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

"Biz bir olursak, her türlü sorunun üstesinden geliriz. TFF olarak bizi hiçbir şey yıldıramaz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz."





Ali Koç

"Kulüplerimiz, hocalarımız, kaptanlarımız, başkanlarımız ve bazı yöneticilerimiz burada. Bir geçmiş olsun ziyareti için TFF'ye geldik. Bu olağanüstü durumda TFF'nin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Tekrar geçmiş olsun. Allah hepimize sabır, güç ve kuvvet versin."

Berna Gözbaşı

"Ülkemizde maalesef sporda şiddetin arttığını daha önce de söylemiştim. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz. İnşallah bu tür olaylarda çabuk serbest bırakmalar olmaz. İnsanlar ders alır."

Murat Sancak

"Futbolda şiddete hayır, hayır, hayır."

Ahmet Nur Çebi

"Biz bir aileyiz. Kol kırılır yen içinde kalır."

Dursun Özbek

"TFF'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıların birçok sebebi var. Sosyolojik, ekonomik sebepleri var. Ancak herkes kendine ders çıkarmalı. Galatasaray'a da saldırı oldu, inşallah tesadüftür. Ancak sadece oraya bağlamamız, futbol camiasına zarar verecektir."

SPOR Galatasaray Adası'na silahlı saldırı



