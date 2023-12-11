Türk futbol kamuoyundan hakeme saldırıya büyük tepki

Halil Umut Meler - TFF Hakemi
Hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındakilerce saldırıya uğramasının ardından Türk futbol kamuoyundan tepki mesajları atılıyor. Kulüpler, futbolcular ve hakemler konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.
Galatasaray'ın paylaşımı;
Beşiktaş'ın paylaşımı;
Fenerbahçe'nin paylaşımı;
Trabzonspor'un paylaşımı;
Nuri Şahin'in paylaşımı;
Umut Nayir'in paylaşımı;
Okan Buruk'un paylaşımı;
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35 dakika önce