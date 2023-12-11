Türk futbol kamuoyundan hakeme saldırıya büyük tepki

Adalet bir gün herkese lazım olacak!



“Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.”



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Josef de Souza



Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş… pic.twitter.com/popgAPjZqq