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Spor

Türk futbol kamuoyundan hakeme saldırıya büyük tepki

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı Türk futbol kamuoyunu ayağa kaldırdı. Kulüplerden, futbolculardan ve hakemlerden konuyla ilgili art arda mesajlar geldi.

23:43 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:50 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Halil Umut Meler - TFF Hakemi
Halil Umut Meler - TFF Hakemi

Hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındakilerce saldırıya uğramasının ardından Türk futbol kamuoyundan tepki mesajları atılıyor. Kulüpler, futbolcular ve hakemler konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımı;

Beşiktaş'ın paylaşımı;

Fenerbahçe'nin paylaşımı;

Trabzonspor'un paylaşımı;

Nuri Şahin'in paylaşımı;

Umut Nayir'in paylaşımı;

Okan Buruk'un paylaşımı;





#Ankaragücü
#Rizespor
#Süper Lig
35 dakika önce
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