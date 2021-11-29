Türk futbolseverler Mario Balotelli'yi ayakta alkışladı: Helal olsun sana

Önceki günlerde verdiği röportajda yaptığı yardımları açıklamak istemediğini belirten Mario Balotelli ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Ünlü sanatçılardan Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balotelli'nin yardıma ihtiyacı olan ailelere yaptığı yardımları duyurdu.

Levent, Balotelli'nin görme bozukluğu yaşayan Sevinç’in ameliyatı, Ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader’in 1 yıllık ev masrafı, Mide kanseri olan Yaşar’ın 5 aylık kira borcu ve 3 ailenin hastane masrafını karşıladığını belirtti.

Mario Balotelli'nin yaptığı yardımların ardından sosyal medyada yıldız oyuncuyla ilgili övgü dolu mesajlar paylaşıldı.