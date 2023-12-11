Türk futbolunda karanlık gün: Hakemler maça çıkmama kararı aldı

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında MHK acil bir toplantı gerçekleştirdi. Yaşananların ardından birçok hakemin maçlara çıkmak istemediği aktarılırken bu hafta öncesinde bu kararın açıklanabileceği aktarıldı.