Türk futbolunda karanlık gün: Hakemler maça çıkmama kararı aldı

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrasında MHK acil bir toplantı gerçekleştirdi. Yaşananların ardından birçok hakemin maçlara çıkmak istemediği aktarılırken bu hafta öncesinde bu kararın açıklanabileceği aktarıldı.
Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı' ifadeleriyle yaşananların üzücü olduğunu söyledi. Büyükekşi kısa bir süre içerisinde geniş çaplı bir açıklama yapacaklarını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.