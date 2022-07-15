Türk futbolunu bekleyen büyük kaos

Fenerbahçe ile TFF arasındaki 1959 öncesi şampiyonlukların sayılıp-sayılmayacağı konusu halen daha belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezona 5 yıldızlı logo ve formalarla başlaması halinde büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Geçtiğimiz süreçte Türkiye Futbol Federasyonu’na 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması yönünde önerge veren Fenerbahçe, beklediği cevabı alamadı. Söz konusu olayda Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’ın da üst üste tepki gösterip bunun ‘kabul edilemeyeceğini’ bildirmesine, TFF’nin de aynı görüşte olmasına rağmen ısrarla 5 yıldızlı logo kullanıp sahaya da 5 yıldızlı formayla çıkacaklarını açıklayan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatlarına göre ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Kısa bir süre önce TFF Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Büyükekşi de, konuyla ilgili gelen soru üzerine yaptığı açıklamada, “Bu konu önceliğimiz değil. TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig’in başlama tarihi olan 5 Ağustos’a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Federasyondan bazen gece saat 00.00’da, bazen 01:00’da çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz. Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi tavrım olamaz. TFF’nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız.” ifadelerine yer verdi.

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TALİMATLAR NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, logo ve formada yıldız kullanımı konusunda oldukça net bir talimata sahip. Bu talimata göre bilindiği şekilde ‘her 5 şampiyonlukla 1 yıldız kullanılabiliyor.’ Yani TFF, 1959 yılı öncesi şampiyonlukları saymadığı sürece Fenerbahçe’nin ‘5’ yıldızlı logoyla sahaya çıkması mümkün gözükmüyor.

1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili birçok Süper Lig kulübü, sayılmaması ve o dönemin aynı statüde olmadığından dolayı geçersiz olduğu fikrini savunuyor. Sadece Fenerbahçe’nin itirazı hakim.

Yine aynı talimata göre Fenerbahçe, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türkiye Futbol Federasyonu’nu’ çiğneyerek yeni sezona 5 yıldızlı logo ve formayla başlarsa, önce ihtar, ardından kınama ve tekrarı halinde ise yüksek para cezasına çarptırılacak. Sarı-lacivertli kulübün, ısrarlı bir şekilde devam etmesi halinde ise para cezalarının yanı sıra, disiplin talimatında yer alan ‘ağır yaptırımlar’ devreye girecek.

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TFF başta olmak üzere Süper Lig’in yayıncı kuruluş ile diğer ‘hakkaniyetli’ medya kuruluşları da Fenerbahçe’nin kullanmayı istediği ‘5 yıldızlı logosunu’ kullanmayacak. Bu durum, Fenerbahçe camiası ve taraftarlarının baş kaldırması ve ülkenin ‘spor’ branşına olumsuz etkilemesini tetikleyen bir hareket olacak.

ALİ KOÇ’UN ISRARLI AÇIKLAMALARI TÜRK FUTBOLUNU KAOSA SÜRÜKLÜYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un, yaptığı basın toplantılarında sık sık gündeme getirdiği, ‘Gelecek sezon kim ne derse desin. 5 yıldızlı logomuzu kullanacağız’ açıklamaları da Türk futbolunun yeni bir kaosa sürüklenmesine sebep oluyor. Koç, yaptığı açıklamalarda, “Gelecek sezondan itibaren armamızda 5 yıldız olacak. Formalar çoktan sipariş verildi. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız. Bir sezon 3 yıldızı çıkarttık size mesaj olsun diye ama anlamıyorsunuz. Ve her adımda bu gerçeği artık resmen kullanacağız, duyuracağız. Biz bunu Lefterlere, şampiyon yapan bütün sporculara borçluyuz. Onlar bize haklarını helal etmemiş olur sessiz kalırsak. Medeni şekilde her şeyi yaptık, tahammül ettik siz bir arpa boyu kadar çalışma yapmamışsınız, yazıklar olsun size.” diyerek yeni bir kaos çıkaracağının sinyallerini vermişti.

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Uluslararası spor hukukçuları ise Türkiye’de yaşanması muhtemel ‘Futbol Kaosu’ ile ilgili yaptıkları değerlendirmede, Türkiye Futbol Federasyonu’nun, yeni sezon başlamadan ‘net olarak’ yaptırımlarını içeren bir bildiri yayınlaması ve Fenerbahçe’nin ısrarla istediği şekilde sahaya çıktıklarında karşılaşabilecek olduğu yaptırımları kamuoyunun bilmesi gerektiği şeklinde. Spor hukukçuları ayrıca, Türkiye’de taraftarların çok ateşli ve heyecanlı olduğunu, bu konunun çözüme kavuşmadığı sürece Fenerbahçe ile diğer kulüp taraftarlarının deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte karşı karşıya kalacağını hatırlatarak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi yönünde tavsiyelerini bildirdiler.