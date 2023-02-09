Türk futbolunun 4 büyükleri depremzedeler için sahaya çıkabilir

Süper Lig'in 4 büyük kulübü, Türkiye'nin 10 ilini etkileyen deprem felaketi sonrasında yardım çalışmalarına destek oluyor.

İlk aşamada stadyumlarını ve tesislerini yardım toplama merkezi haline getiren kulüpler bölgeye onlarca yardım tırını göndermişti. Afet bölgesindeki eksiklerin giderilmesi ve daha büyük bir desteğin sağlanabilmesi için çalışmalarını devam ettiren spor kulüpleri İstanbul'da özel maçlar yapmayı planlıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un lig maçlarının oynanmadığı bu süreçte depremzedelere kaynak oluşturmak için düzenlenecek her organizasyona destek sağlaması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, son transferi Zaniolo'nun eski takımı Roma ile geliri depremzedelere bağışlanacak bir maç oynayacağını duyurdu. Bu karşılaşma Ali Sami Yen NEF Stadyumu'nda yapılacak. Mücadelenin tarihi ise Roma takımının fikstürüne göre en uygun zamanda organize edilecek.





Nicolò Zaniolo: “Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm.”



Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz, hiçbirinizi unutmayacağız! ∞



ℹ️ Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Taçspor Tesisleri’nde yardımlarınızı bekliyoruz. ❤️🤍 pic.twitter.com/IO4xFV6nqO — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 9, 2023











