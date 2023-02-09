|
Spor

Türk futbolunun 4 büyükleri depremzedeler için sahaya çıkabilir

Süper Lig'in büyük kulüpleri Türkiye'nin 10 ilini etkileyen deprem felaketi sonrasında bölgeye destek olmaya devam ediyor. İlerleyen günlerde 4 kulübün geliri depremzedelere aktarılmak üzere özel maçlar düzenleyebileceği aktarıldı.

19:20 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor.

Süper Lig'in 4 büyük kulübü, Türkiye'nin 10 ilini etkileyen deprem felaketi sonrasında yardım çalışmalarına destek oluyor.

İlk aşamada stadyumlarını ve tesislerini yardım toplama merkezi haline getiren kulüpler bölgeye onlarca yardım tırını göndermişti. Afet bölgesindeki eksiklerin giderilmesi ve daha büyük bir desteğin sağlanabilmesi için çalışmalarını devam ettiren spor kulüpleri İstanbul'da özel maçlar yapmayı planlıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un lig maçlarının oynanmadığı bu süreçte depremzedelere kaynak oluşturmak için düzenlenecek her organizasyona destek sağlaması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, son transferi Zaniolo'nun eski takımı Roma ile geliri depremzedelere bağışlanacak bir maç oynayacağını duyurdu. Bu karşılaşma Ali Sami Yen NEF Stadyumu'nda yapılacak. Mücadelenin tarihi ise Roma takımının fikstürüne göre en uygun zamanda organize edilecek.





#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trabzonspor
16 dakika önce
default-profile-img
Türk futbolunun 4 büyükleri depremzedeler için sahaya çıkabilir
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
BOTAŞ deprem bölgesinde doğal gaz verilmeye başlayan yerleri açıkladı
87. saatte yeni bir umut ışığı: İHH ekipleri enkaz altındaki bir vatandaşa daha ulaştı
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Depremzede kadınla Erdoğan'ın duygulandıran konuşması
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.