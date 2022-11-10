Türk Milli Takımı'na devşirme futbolcu: "Ay-Yıldızlı formayı giyebilirim"

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Portekiz Milli Takımı'na seçilmesi beklenen oyuncu bu isteğine henüz ulaşabilmiş değil. Crespo'nun milli takım daveti alamamasının ardından Türk Milli Takımı'nda oynayabileceği fikri sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Radyo Gol'de yer alan habere göre Crespo, Türk Milli Takımı'nda forma giyebileceğini söyledi.
- Portekizli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol attı 2 de asist yaptı.