Spor Türk Milli Takımına devşirme futbolcu "Ay-Yıldızlı formayı giyebilirim"
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Türk Milli Takımı'na devşirme futbolcu: "Ay-Yıldızlı formayı giyebilirim"

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, Dünya Kupası öncesinde Portekiz'den beklediği daveti alamayabilir. Crespo, konuyla ilgili olarak Türk Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Milli Takımına devşirme futbolcu: Ay-Yıldızlı formayı giyebilirim
Milli Takım forması.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Portekiz Milli Takımı'na seçilmesi beklenen oyuncu bu isteğine henüz ulaşabilmiş değil. Crespo'nun milli takım daveti alamamasının ardından Türk Milli Takımı'nda oynayabileceği fikri sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Radyo Gol'de yer alan habere göre Crespo, Türk Milli Takımı'nda forma giyebileceğini söyledi.

  • Portekizli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol attı 2 de asist yaptı.

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