Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Play-off kuralarından Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00’te, Avrupa Ligi TSİ 14.00’te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00’te başlayacak.
Trabzonspor'un rakibi belli oluyor
Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak Trabzonspor’un muhtemel rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag’ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak.
Fenerbahçe ve Sivasspor'un da kuraları çekilecek
Fenerbahçe’nin, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Slovacko ekibini geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi de belirlenecek. Sivasspor, Avrupa yoluna, Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.
- Konferans Ligi'nde gözler Başakşehir ve Konyaspor'da
- Konferans Ligi’nde yer alan Başakşehir’in İzlanda’nın Breidablik, Konyaspor’un ise Lihtenştayn’ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.