Spor Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak
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Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kuralar, bugün çekilecek. Temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli olacak.

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Haber Merkezi AA
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak
UEFA'da rakipler belli oluyor

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Play-off kuralarından Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00’te, Avrupa Ligi TSİ 14.00’te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00’te başlayacak.

Trabzonspor'un rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak Trabzonspor’un muhtemel rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag’ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak.

Fenerbahçe ve Sivasspor'un da kuraları çekilecek

Fenerbahçe’nin, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Slovacko ekibini geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi de belirlenecek. Sivasspor, Avrupa yoluna, Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

  • Konferans Ligi'nde gözler Başakşehir ve Konyaspor'da
  • Konferans Ligi’nde yer alan Başakşehir’in İzlanda’nın Breidablik, Konyaspor’un ise Lihtenştayn’ın Vaduz takımını 3. eleme turunda elemesi halinde üst turdaki rakibi belirlenecek.
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