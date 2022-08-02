Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak

UEFA'da rakipler belli oluyor

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli olacak. Play-off kuralarından Şampiyonlar Ligi TSİ 13.00’te, Avrupa Ligi TSİ 14.00’te, Avrupa Konferans Ligi ise TSİ 15.00’te başlayacak.

Trabzonspor'un rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak Trabzonspor’un muhtemel rakibi, Danimarka temsilcisi Kopenhag’ın yanı sıra Kızılyıldız-Pyunik, Sheriff-Viktoria Plzen ve Ludogorets-Dinamo Zagreb eşleşmelerini geçen takımlardan birisi olacak.

Fenerbahçe ve Sivasspor'un da kuraları çekilecek

Fenerbahçe’nin, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Slovacko ekibini geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakibi de belirlenecek. Sivasspor, Avrupa yoluna, Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak.

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